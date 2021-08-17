Спрос на СПА-процедуры и татуировки увеличился в несколько раз

В 2021 году россияне стали чаще пользоваться бьюти-услугами — в 2,5 раза в сравнении с допандемийным 2019 годом, сообщает «Прайм» по ссылкой на исследование сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги». Как отмечается, самые востребованные услуги — СПА и оздоровительные процедуры. Наибольший средний чек — у тату-мастеров.

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«Россиянки стали чаще ухаживать за собой по сравнению с временем до пандемии: спрос на услуги в категории "Красота и здоровье" за первое полугодие 2021 года оказался на 150% выше, чем в аналогичный период допандемического 2019 года», — сказано в материалах сервиса.

На маникюр и педикюр приходится 28% спроса клиентов на рынке, на СПА-услуги и оздоровительные практики - 20% спроса, на парикмахерские услуги - 12%.

Востребованность СПА и оздоровительных услуг за два года увеличилась в более чем 14 раз. Что касается размера среднего чека, то он достигает 950 рублей. Зафиксирован и рост спроса на услуги парикмахеров и визажистов – более чем вдове. Спрос на косметологию и эпиляцию увеличился на 89%, на маникюр и педикюр — на 82%.

За два года спрос на татуировки и пирсинг увеличился в 2,5 раза. Средний чек у тату-мастеров составляет примерно 1,5 тысячу рублей. Визажисты занимают вторую строчку по уровню доходов - 1 тысяча рублей.

По мнению экспертов, пандемия не повлияла на рост рынка бьюти-услуг на фоне того, что многие мастера стали принимать клиентов на дому.