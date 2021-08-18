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Мошенники придумали новую схему обмана россиян "со снижением пенсии"

Газета.Ruиещё 3
18 августа 2021

Телефонные мошенники начали представляться российским пенсионерам сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) и предупреждать их о "снижении" выплат. Об этом сообщает газета "Известия".

Мошенники начали звонить россиянам от имени ПФР
Фото: DepositphotosDepositphotos

В публикации утверждается, то злоумышленникам уже удалось таким образом обмануть 76-летнюю москвичку. Женщина утверждает, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная, представившись сотрудником главного управления ПФР, и сообщила, что москвичке в ближайшее время якобы снизят пенсию.

Мошенница заявила, что это может произойти из-за того, что женщина хранит деньги в определенном банке. Звонившая отметила, то решить проблему можно только связавшись с сотрудником ФСИН, после чего продиктовала ей номер "представителя" службы.

Когда женщина позвонила по предоставленному телефону, ей ответил неизвестный мужчина и сообщил ей, что у москвички имеется задолженность, которую нужно погасить. Но сделать это можно со скидкой.

После этого, действуя по инструкции мошенников, пенсионерка взяла крупную сумму наличных денег и отправилась в отделение одного из столичных банков, где внесла ее на расчетный счет, указанный злоумышленниками.

В итоге пенсионерка лишилась 75 тыс. рублей. Ранее юрист рассказал, как разговаривать с мошенниками.

Личный счет,Маленькая пенсия ,ФСИН,Пенсионный фонд РФ,
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