В России с 1 сентября повысят важное пособие для матерей

«Периодом для расчета больничных в 2021 году будут 2019 и 2020 годы. Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребенком до восьми лет женщина была 10 дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала, — пояснила Петрикова изданию Life.