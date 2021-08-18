В России с 1 сентября повысят важное пособие для матерей

С 1 сентября 2021 года родители детей до восьми лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу, независимо от стажа. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
«Периодом для расчета больничных в 2021 году будут 2019 и 2020 годы. Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребенком до восьми лет женщина была 10 дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала, — пояснила Петрикова изданию Life.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Однако родители в соцсетях пожаловались на то, что единовременной государственной выплаты не хватит, чтобы подготовить ребенка к школе. После этого член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб отметила, что эти деньги направлены правительством только на помощь в подготовке ребенка к школе, а не на полную компенсацию затрат.