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Юрист: в России с 1 сентября повысят важное пособие для матерей

Ura.Ru
31 минуту назад

С 1 сентября 2021 года родители детей до восьми лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу, независимо от стажа. Об этом рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В России с 1 сентября повысят важное пособие для матерей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

«Периодом для расчета больничных в 2021 году будут 2019 и 2020 годы. Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок. На больничном с ребенком до восьми лет женщина была 10 дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала, — пояснила Петрикова изданию Life.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новых пособиях для детей в России. Так, родители школьников могут единовременно получить 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к учебе. Однако родители в соцсетях пожаловались на то, что единовременной государственной выплаты не хватит, чтобы подготовить ребенка к школе. После этого член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб отметила, что эти деньги направлены правительством только на помощь в подготовке ребенка к школе, а не на полную компенсацию затрат.

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