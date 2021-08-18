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Россиян предупредили об аномальной погоде до конца недели

News.ruиещё 5
30 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам температуру выше нормы по всей стране до конца рабочей недели. В некоторых регионах страны отклонения от нормы могут составить 10-12 градусов, пишет РИА Новости.

Отклонения от нормы: Россиян предупредили о погодной аномалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура начнёт возвращаться к норме в пятницу, 20 августа. Так на западе Красноярского края она будет около нормы. В воскресенье, 22 августа, ожидается около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области, однако на всей остальной территории страны повышение температуры окажется аномальным.

Наибольшие аномалии будут в Приволжье и на Урале — там будет +30-31. Также на Таймыре вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Помимо этого, погодная аномалия ожидается и на юге Центрального федерального округа.

Ранее Вильфанд рассказал, что 19 августа в Москве закончится жара, температура незначительно снизится, пройдут небольшие дожди.

Личный счет,Роман Вильфанд,РИА Новости,
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