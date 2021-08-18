Отклонения от нормы: Россиян предупредили о погодной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам температуру выше нормы по всей стране до конца рабочей недели. В некоторых регионах страны отклонения от нормы могут составить 10-12 градусов, пишет РИА Новости.

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Температура начнёт возвращаться к норме в пятницу, 20 августа. Так на западе Красноярского края она будет около нормы. В воскресенье, 22 августа, ожидается около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области, однако на всей остальной территории страны повышение температуры окажется аномальным.

Наибольшие аномалии будут в Приволжье и на Урале — там будет +30-31. Также на Таймыре вместо стандартных 4 градусов тепла там ожидаются 14. Помимо этого, погодная аномалия ожидается и на юге Центрального федерального округа.