Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Шойгу: Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели

Российская Газета
44 минуты назад

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что стремление к потреблению может привести к вымиранию.

Шойгу: Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели
Фото: ТАССТАСС

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому - безудержное стремление к потреблению", - рассказал он в интервью журналу "Вокруг Света", приуроченном к 176-летию РГО.

"Ты добыл одного кролика - и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть Но зачем тебе эти 10 кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", - сказал глава российского военного ведомства.

"Я вспоминаю моего деда, охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил министр обороны.

data-quiz-id="e1e551ae-dfd2-43da-a0c9-2e35837b0c59"
data-quiz-widget="Universal"
data-quiz-color="#315efb"
data-quiz-theme="rambler-news"
style="max-width: 500px;" >

src="https://quiz.rambler.ru/widget/sdk.js"
async="async">

2021
  • Мобильная версия
  • Вернуться в старый дизайн
  • О проекте
  • Редакционная политика
  • Реклама
  • Помощь
  • Вакансии
  • Пользовательское соглашение
    • vkontaktefacebooktwitterodnoklassniki
    instagramyoutubetelegramrss