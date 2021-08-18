Банки резко сократили выдачу ипотеки россиянам

Российские банки в июле сократили выдачу ипотеки на 30% по сравнению с июнем. Об этом РИА Новости рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как объяснили в компании, упало не только количество выданных кредитов (до 53,9 тыс.), но и объем выданной ипотеки, который в июле составил 177,8 млрд руб., что на 33% меньше, чем месяцем ранее. Сократился и размер ипотечного кредита, сейчас он составляет 3,3 млн руб.