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Выдача ипотеки в России в июле сократилась на 30%

Российская Газетаиещё 4
18 августа 2021

Российские банки в июле сократили выдачу ипотеки на 30% по сравнению с июнем. Об этом РИА Новости рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Банки резко сократили выдачу ипотеки россиянам
Фото: ТАССТАСС

Как объяснили в компании, упало не только количество выданных кредитов (до 53,9 тыс.), но и объем выданной ипотеки, который в июле составил 177,8 млрд руб., что на 33% меньше, чем месяцем ранее. Сократился и размер ипотечного кредита, сейчас он составляет 3,3 млн руб.

Снижение объемов эксперты связывают с сезонностью и изменениями условий программы льготной ипотеки.

При этом в ближайшие месяцы стоит ожидать стабильно высокого уровня ипотечного кредитования и даже роста его объемов.

Личный счет,Компании,Ипотека,РИА Новости,
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