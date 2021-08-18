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Стало известно о планах талибов превратить Афганистан в «колыбель джихада»

News.ru
51 минуту назад

Лидеры движения «Талибан» (запрещено в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и создать там «колыбель джихада». Об этом пишет издание The Sun.

Издание ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором сказано о контактах талибов с «Аль-Каидой» (запрещено в РФ) и предоставлении им безопасного убежища в Афганистане.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о том, что Америка достигла поставленной цели и предотвратила использование «Аль-Каидой» (запрещено в РФ) территории Афганистана в качестве базы для очередного нападения на Америку. Однако в докладе Пентагона говорится о возвращении талибов к власти и наличии у них «безопасных мест для подготовки массовых убийств».

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Ранее «Талибан» (запрещён в РФ) заявил, что не собирается монополизировать власть в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин. Он заявил, что именно по этой причине талибы стремятся сформировать инклюзивное исламское правительство. Позже стало известно, что «Талибан» определится с кандидатурой главы режима в ближайшие два-три дня.

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