Лидеры движения «Талибан» (запрещено в РФ) предложили террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в РФ) использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и создать там «колыбель джихада». Об этом пишет издание The Sun.

Издание ссылается на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором сказано о контактах талибов с «Аль-Каидой» (запрещено в РФ) и предоставлении им безопасного убежища в Афганистане.

Ранее президент США Джо Байден заявлял о том, что Америка достигла поставленной цели и предотвратила использование «Аль-Каидой» (запрещено в РФ) территории Афганистана в качестве базы для очередного нападения на Америку. Однако в докладе Пентагона говорится о возвращении талибов к власти и наличии у них «безопасных мест для подготовки массовых убийств».