В Санкт-Петербурге женщины устроили давку из-за продуктов в мусорном баке

В Санкт-Петербурге женщины устроили давку из-за просроченных продуктов питания, выброшенных в мусорный контейнер работниками магазина «Пятерочка». Видео с произошедшим выложил Телеграм-канал «Протестный Петербург».

Фото: Reuters Reuters

«Снимай, мне нравится. Сынок, а может, и у тебя будет такая же жизнь», — спросила у очевидца одна из женщин, пытавшихся набрать продуктов из тележки.

Как показано на видео, после дама подняла выпавшую из сумки на асфальт колбасу обратно и отвернулась.

По словам сотрудников магазина, такая ситуация происходит ежедневно. Поджидающие возле магазина жители города кидают тележки на асфальт и начинают разбирать продукты, пишет издание Argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в России хотят отдавать малоимущим слоям населения почти просроченные продукты. Как считает руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, магазинам страны нужно перенять международный опыт передачи продуктов с истекающим сроком годности бедным гражданам.

«Мы в этом вопросе не первооткрыватели, уже есть работающие практики в мире, и следует приспособить их для нас», — отмечала Чупшева.

По ее словам, в других странах многие торговые сети направляют продукты с истекающим сроком годности в некоммерческие организации и фонды, которые, в свою очередь, отдают их малоимущим. Российским магазинам было бы хорошо перенять такой формат, считает глава агентства.