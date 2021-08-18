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«Пустой пиар»: в сети обсудили инициативу КПРФ вернуть прежний пенсионный возраст

Алиса Селезнёва
17 минут назад

Депутаты от КПРФ предложили отменить пенсионную реформу. Эта инициатива вызвала дискуссию среди пользователей «Рамблера», которые отметили, что увеличение пенсионного возраста себя не оправдывает, но констатировали, что законопроект внесен в Госдуму накануне выборов.

«Пустой пиар»: в сети обсудили инициативу КПРФ вернуть прежний пенсионный возраст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 2019 года в России началось плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Переходный период продлится до 2028 года. 17 августа стало известно, что депутаты фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста в России. Авторы инициативы предлагают вернуться к выходу на пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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В пояснительной записке к документу говорится, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, путем пополнения ее за счет части налогов.

По мнению читателей «Рамблера», пенсионная реформа ухудшила положение предпенсионеров и грозит в будущем дополнительными расходами, так как они окажутся за чертой бедности.

«Результат в том, что появилась куча безработных людей предпенсионного возраста. Им не могут найти работу службы занятости и отправляют на социальную пенсию, хотя человек мог бы заработать трудовую. В будущем это будет очередная головная боль для правительства. Сегодня, может быть, и выходит какая-то экономия, но в будущем это выльется в дополнительные расходы на льготы, так как эти пенсионеры будут за чертой бедности», - уверен Вячеслав Кошкин.

В свою очередь пользователь с ником Ан Вер обратил внимание на то, что для принятия законопроекта КПРФ нужно добиться «выплаты всех зарплат в белую», а также решить вопрос с мнимыми безработными, которые на самом деле получают зарплату.

«Увеличить налоговые сборы на пенсионные отчисления, при этом не ущемив ни права бизнеса, ни граждан. Вот тогда и пусть делает громкие заявления на тему снижения пенсионного возраста», - считает он.

Также участники дискуссии высказали мнение, что подобная инициатива – просто часть предвыборной кампании.

«Перед выборами чего только не придумают, лишь бы голоса избирателей получить, а потом опять в тину и не квакать!» - уверен Молчанов.

В свою очередь Paul Oven назвал законопроект «пустым пиаром на жареной теме».

Выборы депутатов Государственной думы, а также губернаторов регионов и депутатов региональных законодательных органов государственной власти пройдут в России 19 сентября, в единый день голосования.

Личный счет,Вячеслав Кошкин,Василий Иконников,КПРФ,Госдума,
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