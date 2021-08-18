Российская дизайн-студия отказала в логотипе представителям ЛГБТ-сообщества

“Спасибо вам за обращение в МЭД. Нам не близко то, чем вы занимаетесь, ценности ЛГБТ-сообщества тоже не близки. Логотип для лесбиянок и (нецензурно – прим. ред.) мы делать не хотим, и за деньги не хотим тоже. Надеюсь, ваш бренд останется слабо узнаваемым и мало понятным. И в результате деятельность вашей группы прекратится», – написал он.