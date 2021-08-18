Российская дизайн-студия отказала в логотипе представителям ЛГБТ-сообщества

Российская дизайн-студия Media Aid Design (MAD) отказалась делать дизайн логотипа для правозащитной ЛГБТ-группы «Стимул». Ответ руководителя студии Андрея Апатина борцы за права гомосексуалистов опубликовали в своем Instagram.
Активисты рассказали, что 11 августа разослали письма пяти агентствам, которые занимаются разработкой айдентики, логотипов и стилей. Кроме того, они уточняли, работают ли студии “pro bono” – оказывают профессиональную помощь благотворительным и общественным организациям бесплатно.
“Спасибо вам за обращение в МЭД. Нам не близко то, чем вы занимаетесь, ценности ЛГБТ-сообщества тоже не близки. Логотип для лесбиянок и (нецензурно – прим. ред.) мы делать не хотим, и за деньги не хотим тоже. Надеюсь, ваш бренд останется слабо узнаваемым и мало понятным. И в результате деятельность вашей группы прекратится», – написал он.
Активисты возмутились ответу и показали его в своих социальных сетях, поскольку не смогли «проигнорировать гомофобные высказывания в сторону ЛГБТ+».
«Надеемся, что в будущем агентство, использующее слоган «Мы — агентство довольных клиентов», все же будет ему следовать. Тем не менее, мы уверены, что адекватный бизнес выступает за многообразие и равенство, и открыты к предложениям о сотрудничестве», – написали они.
Напомним, что ранее компания «ВкусВилл» опубликовала рекламу, на которой показала нетрадиционную семью, состоящую из четырех женщин. Фирма нарвалась на жесткую критику, после чего удалила публикацию, заменив её рекламой с традиционной семьей.