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90% брендов изменят цены: Автомобили подорожают осенью

Лера Букина
1 час назад

Стоимость автомобилей в России повысится уже осенью, заявил «Коммерсанту» гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль.

90% брендов изменят цены: Автомобили подорожают осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С учетом того, что цены не поднимали в августе, средняя стоимость автомобиля может вырасти на 1,5%», — отметил он.

Однако марки Peugeot и Ford могут подорожать даже чуть больше – на 2%, считает он. В «Авилоне» предупредили также о росте цен на BMW в сентябре. Бренд уже объявил о грядущем повышении рекомендованных розничных цен в среднем на 1,8%, напомнил представитель компании. Практически 90% брендов изменят цены в большую сторону с сентября или октября, полагает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Как отмечается, на рынке зафиксировано резкое замедление роста средней цены в сегменте машин с пробегом. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» ожидает во втором полугодии повышения цен на 2—5%.

Дилеры заявили о дефиците автомобилей Lada в России. В частности, он коснулся и самой востребованной модели - Lada Granta. Как отмечается, проблема не будет решена как минимум до сентября. Дефицит Grant зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, а также в целом в России, заявил гендиректор группы «Прагматика» и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислав Рыдаев.

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