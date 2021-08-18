90% брендов изменят цены: Автомобили подорожают осенью

Стоимость автомобилей в России повысится уже осенью, заявил «Коммерсанту» гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С учетом того, что цены не поднимали в августе, средняя стоимость автомобиля может вырасти на 1,5%», — отметил он.

Однако марки Peugeot и Ford могут подорожать даже чуть больше – на 2%, считает он. В «Авилоне» предупредили также о росте цен на BMW в сентябре. Бренд уже объявил о грядущем повышении рекомендованных розничных цен в среднем на 1,8%, напомнил представитель компании. Практически 90% брендов изменят цены в большую сторону с сентября или октября, полагает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Как отмечается, на рынке зафиксировано резкое замедление роста средней цены в сегменте машин с пробегом. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» ожидает во втором полугодии повышения цен на 2—5%.