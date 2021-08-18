Даже без стажа: в ПФР рассказали о законном способе увеличить пенсию

У жителей России есть возможность увеличить свои пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования, заявили URA.RU в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.

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«Государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма», — указали в ведомстве.

Особые условия предусмотрены для граждан, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии. Для данной категории объем государственного софинансирования повышается в четыре раза. Узнавать информацию о своих средствах можно в дистанционно – в личном кабинете на сайте ПФР и портале госуслуг.

В Челябинской области в 2020 году участники программы софинансирования направили 128,5 млн рублей в качестве дополнительных страховых взносов. Они получили от государства около 110 млн рублей. Разница связана, в частности, с тем, что часть платежей была меньше 2000 рублей или больше 12000 рублей.