"Совсем обнаглели": в Сети разгорелся спор из-за детских выплат к школе

«Мамочки совсем обнаглели, скажите спасибо, что хоть какую-то помощь выделили, нашим детям в 90-е рубля никто не давал, по три месяца без зарплаты сидели, и в школу дети ходили, и умудрялись, собирали. Дай свинье палец, она и руку по локоть откусить готова», - написала она.