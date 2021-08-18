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"Совсем обнаглели": в Сети разгорелся спор из-за детских выплат к школе

Лера Букина
1 час назад

Анонсированные правительством выплаты в 10 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году по-разному восприняли люди в соцсетях, сообщает Ura.ru. Нашлись среди них как сторонники такой меры поддержки, так и те, кто, напротив, ее раскритиковал.

Например, пользователь Алла обвинила критикующих в наглости, указав на отсутствие помощи в 90-х годах.

«Мамочки совсем обнаглели, скажите спасибо, что хоть какую-то помощь выделили, нашим детям в 90-е рубля никто не давал, по три месяца без зарплаты сидели, и в школу дети ходили, и умудрялись, собирали. Дай свинье палец, она и руку по локоть откусить готова», - написала она.

«Это просто катастрофа»: россиянка о сборах детей в школу

Для пользователя Ивана выделенные деньги показались подачкой.

«Жалкая подачка взамен решения проблемы низких зарплат, отсутствия рабочих мест, роста цен, налогов и т.д.», - прокомментировал ситуацию он.

Виктория высоко оценила инициативу президента.

«Путин не обязан одевать наших детей и собирать их в школу, это задача родителей, всегда так было, не один президент не делал помощи, спасибо скажите», - написала читательница издания.

Инициатива ввести выплаты для семей с детьми перед началом нового учебного года принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. За выплатами на детей-школьников граждане России смогут обратиться вплоть до 1 ноября 2021 года. Согласно прогнозам властей, выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить родители более 20 миллионов детей.

Личный счет,Видео,Владимир Путин,РИА Ura.ru,
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