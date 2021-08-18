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Госдума согласилась дать лидеру Rammstein российское гражданство

News.ru
22 минуты назад

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну гражданство. По её словам, в стране на всех хватит земли и богатства, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Госдума согласилась дать лидеру Rammstein гражданство РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас, — заявили в Госдуме.

Напомним, что Линдеманн неоднократно проявлял интерес к России: использовал русские фразы в песнях Rammstein, снимал клипы в Санкт-Петербурге, пел советские песни на русском и даже показывал в Instagram скан своего «российского паспорта». В общем, в своём творчестве он нередко взаимодействует с русским бытом и культурой. Продюсер Иосиф Пригожин ранее даже предлагал дать вокалисту русское гражданство.

Тилль Линдеманн записал семь альбомов совместно с группой Rammstein и выпустил две сольные музыкальные пластинки.

Ранее сообщалось, что Линдеманн станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Личный счет,Елена Драпеко,Иосиф Пригожин,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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