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«Попал под раздачу»: украинский политолог попросил Путина помочь Байдену

Анна Безрукова
1 час назад

В руках президента России Владимира Путина сейчас находится важный козырь, его следует использовать, чтобы получить результаты по разным направлениям. Такое заявление сделал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире канала «Первый независимый».

«Попал под раздачу»: украинский политолог попросил Путина помочь Байдену
Фото: ReutersReuters

Он считает, что провал США в Афганистане оказал влияние на внутреннюю ситуацию в Штатах. Против Байдена начали выступать даже противники России, вследствие чего он попал под серьезный прессинг.

«Байден оказался под такой раздачей, что просто неясно, как из этого всего выпутаться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин», — заявил Погребинский.

Эксперт также высказал мнение, что РФ может добиться давления Соединенных Штатов на Украину для начала имплементации «формулы Штанмайера» и реализации Минских соглашений.

Ранее появилась информация, что рейтинг одобрения деятельности американского лидера Джо Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая группа, запрещена в РФ).

Союзники США решили пересмотреть роль Штатов в мире после ухода из Афганистана

Такая оценка деятельности Байдена оказалась самой низкой за все семь месяцев его нахождения на должности главы Белого дома. В сравнении с данными такого же опроса, проведенного в прошлую пятницу, рейтинг поддержки главы государства упал на 7%. Согласно предыдущим итогам, о работу Байдена положительно оценили 53% американцев.

Личный счет,Михаил Погребинский,Джозеф Байден,Владимир Путин,Талибан,
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