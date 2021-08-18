«Попал под раздачу»: украинский политолог попросил Путина помочь Байдену

В руках президента России Владимира Путина сейчас находится важный козырь, его следует использовать, чтобы получить результаты по разным направлениям. Такое заявление сделал украинский политолог Михаил Погребинский в эфире канала «Первый независимый».

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Он считает, что провал США в Афганистане оказал влияние на внутреннюю ситуацию в Штатах. Против Байдена начали выступать даже противники России, вследствие чего он попал под серьезный прессинг.

«Байден оказался под такой раздачей, что просто неясно, как из этого всего выпутаться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин», — заявил Погребинский.

Эксперт также высказал мнение, что РФ может добиться давления Соединенных Штатов на Украину для начала имплементации «формулы Штанмайера» и реализации Минских соглашений.

Ранее появилась информация, что рейтинг одобрения деятельности американского лидера Джо Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (террористическая группа, запрещена в РФ).