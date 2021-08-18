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Евро падает: когда бежать в обменник

Лера Букина
33 минуты назад

Во время торгов на московской бирже курс евро упал ниже отметки 85,95 рублей впервые за полтора месяца. Выигрышная ситуация для рубля к евро обусловлена, скорее, локальным укреплением доллара к основным валютам, нежели конъюнктурой российского рынка, отмечают опрошенные «Прайм» эксперты.

Евро ослаб до минимального уровня с начала 2021 года и достиг к доллару отметки 1,17. «Американцу» помогает своя «защитная» природа из-за опасений инвесторов, которые касаются пандемии.

«Усиление американской валюты также связано с возможным скорым объявлением ФРС начала сокращения ежемесячных покупок активов в рамках программы количественного смягчения (QE)», — подчеркивает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Осенью рубль будет находиться в диапазоне 85 —87,5 рублей за евро, а к концу текущего года — 85-89 рублей за евро, считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Какие валюты скоро рухнут

Аналитики сходятся во мнении, что нынешние уровни являются весьма благоприятными для покупки европейской валюты.

Свою точку зрения на этот счет высказал Бахтин.

«Если же речь идет о покупке евро с инвестиционными целями, в частности, для формирования валютной позиции портфеля, целесообразно разбить покупку на несколько этапов, стараясь выбирать наиболее удачные для покупки курсовые значения», — подчеркнул он.

Как заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, валюты многих стран могут рухнуть на фоне кризиса, который ожидается после возможного повышения ключевой ставки в США в 2023 году. По словам эксперта, ослабление национальной валюты - естественный процесс как для стран с традиционной высокой инфляцией, так и для тех, где импорт превышает экспорт. Речь идёт, в частности, о Киргизии, Таджикистане, Белоруссии, Грузии, Вьетнаме, Парагвае и Турции.
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