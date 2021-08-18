Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Немецкое издание предрекло конец энергетическому господству США

Елена Прошина
46 минут назад

Авторы немецкой газеты Die Welt считают, что США рискуют потерять свои позиции на мировом энергетическом рынке: президент Джо Байден активно поддерживает зеленую энергию и американцам приходится «отчаянно просить о помощи» того, кто еще недавно был «величайшим врагом» - ОПЕК.

Немецкое издание предрекло конец энергетическому господству США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В апреле прошлого года из-за пандемии и остановки производств цены на нефтяном рынке впервые упали до отрицательных значений.

Спрос на нефть рухнул, но в 2021-м мировая экономика начала восстанавливаться, стоимость бочки нефти WTI достигала 70 долларов. Это дороже, чем в 2019 году, за год до пандемии.

По версии Die Welt, для США нефть сейчас слишком дорогая. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что при Байдене добыча нефти в США упала с 13 до 11,3 миллиона баррелей в день.

Недавно Вашингтон призвал ОПЕК и союзников организации нарастить добычу нефти, чтобы цены снизились. Власти США опасаются, что дорогая нефть будет тормозить восстановление экономики, увеличит инфляцию и цены на бензин.

В Goldman Sachs считают, что если страны, не входящие в ОПЕК, не увеличат инвестиции в нефтяную промышленность, то попадут в зависимость от картеля, а цены на нефть так и будут расти.

Личный счет,Фил Флинн,Джозеф Байден,ОПЕК,Die Welt,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители