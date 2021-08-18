Немецкое издание предрекло конец энергетическому господству США

Авторы немецкой газеты Die Welt считают, что США рискуют потерять свои позиции на мировом энергетическом рынке: президент Джо Байден активно поддерживает зеленую энергию и американцам приходится «отчаянно просить о помощи» того, кто еще недавно был «величайшим врагом» - ОПЕК.

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В апреле прошлого года из-за пандемии и остановки производств цены на нефтяном рынке впервые упали до отрицательных значений.

Спрос на нефть рухнул, но в 2021-м мировая экономика начала восстанавливаться, стоимость бочки нефти WTI достигала 70 долларов. Это дороже, чем в 2019 году, за год до пандемии.

По версии Die Welt, для США нефть сейчас слишком дорогая. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил, что при Байдене добыча нефти в США упала с 13 до 11,3 миллиона баррелей в день.

Недавно Вашингтон призвал ОПЕК и союзников организации нарастить добычу нефти, чтобы цены снизились. Власти США опасаются, что дорогая нефть будет тормозить восстановление экономики, увеличит инфляцию и цены на бензин.