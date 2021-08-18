Эксперт лишил россиян надежды на отмену пенсионной реформы

Предложение о возвращении пенсионного возраста в России к показателям 2018 года назвали популизмом накануне выборов. Такое мнение озвучил проректор Академии труда и социальных отношений, проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов, комментируя соответствующую законодательную инициативу депутатов КПРФ.

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«Надо к этой инициативе относиться как к популизму накануне выборов», - сказал он ТАСС.

Эксперт призвал россиян смириться с нынешними границами пенсионного возраста. Он объяснил, что государство не пойдет на ухудшение положения Пенсионного фонда России и увеличение трансфертов из бюджета.

«Плюс ко всему прочему мы видим, что испытываем недостаток количества работников в отдельных отраслях, поэтому усугублять ситуацию, связанную с рабочей силой, тоже никто не будет», - добавил Александр Сафонов.

Накануне депутаты фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста в России. Авторы законопроекта предлагают вернуться к выходу на пенсию в возрасте 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.