Цены растут: отдых в Турции стал менее доступным

Цены на путевки в Турцию за неделю с 10 по 16 августа выросли на 3%, следует из данных Росстата.

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Неделей ранее ведомство зафиксировало снижение цен на поездки в Турцию на 4,97%. С начала года к 16 августа стоимость путевки в эту страну увеличилась на 46,52%.

Подорожали также и российские гостиницы. Отели категорий 1* и мотели повысили цены на 0,2%, хостелы – на 0,55%.

Трехзвездочные гостиницы подорожали в среднем на 2,79%. Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных отелях выросла на 2,28%.

При этом проживание в двухзвездочных гостиницах подешевело на 0,4%, а путевки в санатории стали доступнее на 0,1%.

Цены на проживание в пансионатах и домах отдыха за неделю с 10 по 16 августа не изменились.