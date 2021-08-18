Цены растут: отдых в Турции стал менее доступным

Неделей ранее ведомство зафиксировало снижение цен на поездки в Турцию на 4,97%. С начала года к 16 августа стоимость путевки в эту страну увеличилась на 46,52%.
Подорожали также и российские гостиницы. Отели категорий 1* и мотели повысили цены на 0,2%, хостелы – на 0,55%.
Трехзвездочные гостиницы подорожали в среднем на 2,79%. Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных отелях выросла на 2,28%.
При этом проживание в двухзвездочных гостиницах подешевело на 0,4%, а путевки в санатории стали доступнее на 0,1%.
Цены на проживание в пансионатах и домах отдыха за неделю с 10 по 16 августа не изменились.
Ранее в Российской ассоциации туроператоров (АТОР) назвали самые популярные турецкие курорты у россиян. На курорты побережья Антальи приходится более 85% продаж, у Эгейского региона – чуть более 10%, около 5% занимает Стамбул, а также экскурсионные туры в Каппадокию и Месопотамию.