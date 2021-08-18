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«Мест нет»: россияне массово поехали в Абхазию

Елена Прошина
43 минуты назад

После введения с 1 августа ограничений в Краснодарском крае, где туристы должны либо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, либо сделать прививку уже на курорте, спрос на отдых в Абхазии вырос на 20-25%, но удовлетворяется лишь 5% обращений, так как свободных мест в гостиницах и пансионатах республики нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Мест нет»: россияне массово поехали в Абхазию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам опрошенных АТОР туроператоров, спрос на отдых в Абхазии вырос после введения ограничений в Краснодарском крае примерно на 20-25%, однако большинство мест в гостиницах и пансионатах заняты до середины сентября, а в наиболее популярных объектах – до октября. В итоге до бронирования доходит лишь 5% заявок.

Туроператоры ожидают, что при наличии хорошей погоды в октябре спрос на отдых в Абхазии также будет высоким.

При этом, по данным туроператора «Интурист», некоторые абхазские гостиницы на фоне высокого спроса повысили цены на проживание от 5% до 20%.

Специалисты из «Русского экспресса» в свою очередь отметили, что Абхазия привлекает туристов, так как для заезда в гостиницу не нужны сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, а также из-за возможности въезда в республику по внутрироссийскому паспорту.

Напомним, что заселяющиеся в отели и гостиницы Краснодарского края туристы с 1 августа должны либо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, либо сделать прививку в течение трех дней после заезда.

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