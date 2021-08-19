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Россиян предупредили о риске переплаты за услуги ЖКХ

Москва24иещё 1
1 час назад

К увеличению расходов на оплату коммунальных услуг может привести отсутствие в квартире индивидуальных счетчиков, в этом случае платеж вырастет примерно на 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказал директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс.

Эксперт предупредил о риске переплаты за ЖКХ
Фото: Москва 24/Роман БалаевМосква 24/Роман Балаев

"Переплата при отсутствии приборов учета довольно существенная. Если взять усредненную стоимость коммунальных услуг для областного центра и укрупненно принять ее равной 5 тысячам рублей, то без счетчиков плата составит 6,5 тысяч рублей", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Если индивидуальные приборы учета не установлены, то оплата за коммунальные ресурсы происходит по нормативам, которые утвердили муниципальные или региональные власти, напомнил Шепс. Таким образом, сумма платежа за потребление воды или электроэнергии зависит от количества прописанных в квартире жильцов. Ранее генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг.

Он напомнил, если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ. Также эксперт рассказал, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье.

Личный счет,Городские Инновационные Технологии,РИА Новости,
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