Эксперт предупредил о риске переплаты за ЖКХ

К увеличению расходов на оплату коммунальных услуг может привести отсутствие в квартире индивидуальных счетчиков, в этом случае платеж вырастет примерно на 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказал директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс.

Фото: Москва 24/Роман Балаев Москва 24/Роман Балаев

"Переплата при отсутствии приборов учета довольно существенная. Если взять усредненную стоимость коммунальных услуг для областного центра и укрупненно принять ее равной 5 тысячам рублей, то без счетчиков плата составит 6,5 тысяч рублей", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Если индивидуальные приборы учета не установлены, то оплата за коммунальные ресурсы происходит по нормативам, которые утвердили муниципальные или региональные власти, напомнил Шепс. Таким образом, сумма платежа за потребление воды или электроэнергии зависит от количества прописанных в квартире жильцов. Ранее генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг.