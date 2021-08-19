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Спрос на школьную одежду увеличился на 96%

Лера Букина
1 час назад

На фоне возобновления очного обучения в России в текущем году россияне стали активнее покупать школьные принадлежности. Так, спрос на школьную форму увеличился на 96% по отношению к прошлому году, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сервис сравнения цен и товаров Price.ru.

Спрос на школьную одежду увеличился на 96%
Фото: ТАССТАСС

«Согласно интернет-запросам россиян, на 96% вырос спрос на школьную одежду и обувь. Интересно, что поисковых запросов на одежду для мальчиков на 9 п.п. больше чем для девочек, 44% и 35% соответственно. Одновременно с возросшим спросом покупатели стараются сэкономить. Так, спрос на покупку недорогой школьной одежды вырос 82% относительно прошлого года», — сказано в отчете по итогам запросов в первые две недели августа.

Также на рынке зафиксировано увеличение спроса на школьные рюкзаки (+125%), на рюкзаки для дошкольников (+132%), на различные тетради (+66%), на альбомы для рисования (+58%), на шариковые ручки (+32%). Однако наблюдается падение спроса на ножницы - на 15%. Самые популярные товары среди учебного материала - счеты и глобусы (+ 25% и +29% соответственно).

Также повысился спрос на детскую мебель (+10%). Стулья, столы и кровати – наиболее популярные товары у россиян.

Компьютеры также стали чаще покупать, а именно в 2 раза. Это обусловлено ожиданиями по переходу на дистанционный формат работы, указали в компании.

За школьную форму для девочки в новом учебном году родители отдадут в среднем в 11,6 тысячи рублей, для мальчиков - 9,4 тысячи рублей, ранец для первоклашки обойдется примерно в 4 тысячи рублей, сообщили опрошенные РИА Новости сотрудники магазинов детской одежды и товаров.

Личный счет,РИА Новости,
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