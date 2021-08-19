Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Алиса Селезнёва
35 минут назад

Житель Биробиджана, уезжая в командировку, забыл на траве у многоквартирного дома чемодан, в котором находилось более 15 миллионов рублей. Об этом сообщило УМВД России по региону.

Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, чемодан простоял на улице без присмотра несколько часов, чем вызвал подозрение у местных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

«Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его. После вскрытия чемодана они обнаружили, что в нем находится крупная сумма денег, планшет и другие личные вещи. Установлено, что в чемодане находилось более 15 млн. рублей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители нашли владельца денег, который рассказал, что забыл чемодан, уезжая в командировку.

«Мужчина пояснил, что утром торопился, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка», - пояснили в ведомстве.

В итоге семейную пару пригласили в отдел и вернули им потерянное имущество.

Ранее жительница Москвы нашла в одном из торговых центров конверт со 120 тысячами рублей и обратилась в полицию. В итоге деньги были возвращены владельцу. 59-летний мужчина рассказал, что не представлял, где мог выронить конверт, и полагал, что уже никогда не найдет пропажу.

Личный счет,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители