Житель Биробиджана забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Житель Биробиджана, уезжая в командировку, забыл на траве у многоквартирного дома чемодан, в котором находилось более 15 миллионов рублей. Об этом сообщило УМВД России по региону.

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По данным ведомства, чемодан простоял на улице без присмотра несколько часов, чем вызвал подозрение у местных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

«Стражи правопорядка приняли решение осмотреть его. После вскрытия чемодана они обнаружили, что в нем находится крупная сумма денег, планшет и другие личные вещи. Установлено, что в чемодане находилось более 15 млн. рублей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранители нашли владельца денег, который рассказал, что забыл чемодан, уезжая в командировку.

«Мужчина пояснил, что утром торопился, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Когда обнаружил пропажу, позвонил жене. Женщина, выглянув в окно, увидела чемодан и рядом с ним стражей правопорядка», - пояснили в ведомстве.

В итоге семейную пару пригласили в отдел и вернули им потерянное имущество.