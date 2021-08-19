Актриса Театра Ермоловой раскрыла гонорар Меньшикова за каждый спектакль

За один спектакль Меньшиков получает 103 тысячи.<...> Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста, — призналась Бурханова-Калинина.

При этом в качестве сравнения она привела гонорар худрука театра Et Cetera, Александра Калягина, который за одно выступление на сцене получает 60 тысяч рублей. Возмущение актрисы усиливается тем, что, по её словам, она, как и многие другие артисты, получает за выход на сцену 10% от оклада, то есть две тысячи рублей (месячный оклад Бурхановой-Калининой 25 тысяч рублей — NEWS.ru). При этом гонорары приглашённых артистов, Данилы Козловского, Юлии Пересильд, Ивана Урганта, по словам Елены, составляют 75 тысяч рублей.