Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем

Ипотека требует от заемщика серьезного отношения к своему здоровью, заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков в ходе конференции «Ипотечный марафон», передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил чиновник, ипотека требует концентрации ресурсов семьи, серьезной подготовки к накоплению первоначального взноса и дальнейшему обслуживанию кредита, поэтому важно следить за здоровьем.

«Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на десять, 20, 30 лет, — подчеркнул Котюков . — И эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать».

Замглавы Минфина призвал тех, кто планирует оформить долгосрочный кредит на приобретение жилья, четко рассчитывать свои силы. Лучше «семь раз, а, может даже больше отмерить», прежде чем подписывать ипотечный договор, заключил чиновник.