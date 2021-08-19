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Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Ипотека требует от заемщика серьезного отношения к своему здоровью, заявил заместитель министра финансов Михаил Котюков в ходе конференции «Ипотечный марафон», передает РИА Новости.

Планирующих взять ипотеку россиян призвали следить за здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил чиновник, ипотека требует концентрации ресурсов семьи, серьезной подготовки к накоплению первоначального взноса и дальнейшему обслуживанию кредита, поэтому важно следить за здоровьем.

«Это решение, которое требует от семьи совершенного иного отношения к своему здоровью, потому что обязательства, которые семья принимает, это обязательства на десять, 20, 30 лет, — подчеркнул Котюков . — И эти обязательства, конечно же, надо будет обслуживать и изыскивать ресурсы, чтобы ипотечный кредит вовремя погашать».

Замглавы Минфина призвал тех, кто планирует оформить долгосрочный кредит на приобретение жилья, четко рассчитывать свои силы. Лучше «семь раз, а, может даже больше отмерить», прежде чем подписывать ипотечный договор, заключил чиновник.

Ранее стало известно, что спрос на жилищные кредиты в России резко снизился после усечения программы льготной ипотеки — с 1 июля ставка по ней повышена с 6,5 процента до 7 процентов, предельная сумма кредита сокращена до 3 миллионов рублей для всех регионов. В целом темпы роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократились в 2,5 раза.

Личный счет,Михаил Котюков,Минфин,РИА Новости,
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