Что делать с деньгами в сентябре: Экономист дал советы россиянам

Известный экономист Михаил Делягин рекомендует россиянам подготовиться к новому деловому сезону. Так, по его словам, перед началом осени необходимо определить свою инвестиционную стратегию на ближайшие несколько месяцев, а именно до Нового года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт эксперта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоит рассмотреть облигации федерального займа в качестве основы инвестиционного портфеля. По словам Делягина, они могут быть как в рублях, так и в долларах и евро. Их приобретение представляет собой более надежный инструмент, нежели закупка соответствующей валюты напрямую. Это обусловлено туманным будущем этих валют.

Делягин не исключает, что в сентябре каждая из них столкнется с серьёзным испытанием, которое повлияет на курс. Он отметил, что предстоящие в сентябре выборы могут поколебать рубль. Голосование за новый состав немецкого парламента, в свою очередь, может отразиться на евро. На доллар могут повлиять пугающие темпы инфляции.