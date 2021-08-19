Что делать с деньгами в сентябре: Экономист дал советы россиянам

Известный экономист Михаил Делягин рекомендует россиянам подготовиться к новому деловому сезону. Так, по его словам, перед началом осени необходимо определить свою инвестиционную стратегию на ближайшие несколько месяцев, а именно до Нового года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт эксперта.
Стоит рассмотреть облигации федерального займа в качестве основы инвестиционного портфеля. По словам Делягина, они могут быть как в рублях, так и в долларах и евро. Их приобретение представляет собой более надежный инструмент, нежели закупка соответствующей валюты напрямую. Это обусловлено туманным будущем этих валют.
Делягин не исключает, что в сентябре каждая из них столкнется с серьёзным испытанием, которое повлияет на курс. Он отметил, что предстоящие в сентябре выборы могут поколебать рубль. Голосование за новый состав немецкого парламента, в свою очередь, может отразиться на евро. На доллар могут повлиять пугающие темпы инфляции.
Как заявила агентству «Прайм» технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.