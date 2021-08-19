«Надо бить по целям»: сможет ли ФАС изменить цены на продукты

Вопрос борьбы с ценами на продукты стал одним из самых острых в России. Новостной портал NEWS.ru разбирался, сможет ли ФАС действительно понизить стоимость товаров.

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Напомним, что правительству ранее было поручено проконтролировать совместно с ФАС работу торговых сетей и привлечь к этому исполнительную власть на местах.

Издание указывает на возможное наличие

монопольного сговора из-за подключения в ситуацию ведомств. Автор новостного портала сомневается в том, что штраф в размере до 15% от годовой выручки компаний может каким-то образом повлиять на снижение цен. Также сообщается, что угроза штрафа может быть лишь формой давления на ретейл.

«С другой стороны, руководство страны прекрасно знает причины роста цен и, скорее всего, понимает, что народ тоже о них догадывается. А значит, совсем в бить в пустоту опасно, надо бить по целям. Бить, но не убить», - пишет издание.

Как отмечается, конкуренция между сетями отчетливо видна. Однако «монопольным оказывается целый вид продуктовой розницы с качественным изменением всего рынка». Так, культура торговли скорректировалась. По мнению автора издания, ФАС уже не может оказывать на это воздействия.