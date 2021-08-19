Заброшенные участки рядом с промзонами в Москве планируют отдать под застройку

"Второе важное нововведение – то, что мы сможем "накрыть" комплексным развитием территорий не только саму промзону, но и смежные заброшенные территории. Даже в Москве, к сожалению, часто складывается ситуация, что с неработающей компанией соседствует пустырь или недострой. Формально это уже не является промзоной, но городской облик такого рода недострой не красит", — отметил Ефимов.