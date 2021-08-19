Заброшенные участки рядом с промзонами в Москве планируют отдать под застройку

Власти Москвы планируют отдавать под застройку заброшенные участки рядом с промзонами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, благодаря принятым в 2020-м году изменениям к Градостроительному кодексу РФ, Москва сможет более чем вдвое уменьшить сроки подготовки градостроительных документов. И если раньше со времени принятия решения о комплексном развитии территории (КРТ) до подписания договора через аукцион уходило около 340 дней, то теперь этот срок уменьшен до 170 дней.
"Второе важное нововведение – то, что мы сможем "накрыть" комплексным развитием территорий не только саму промзону, но и смежные заброшенные территории. Даже в Москве, к сожалению, часто складывается ситуация, что с неработающей компанией соседствует пустырь или недострой. Формально это уже не является промзоной, но городской облик такого рода недострой не красит", — отметил Ефимов.
Также он уточнил, что в Москве сейчас есть примерно 230 заброшенных объектов, находящихся вблизи промзон, и каждым из них владеет либо частный инвестор, либо государство.
"По последним мы стремимся проводить широкую работу с Росимуществом и "Дом.РФ". С приходом в российское правительство Марата Хуснуллина мы значительно активизировали работу по вовлечению в экономический оборот недвижимости, которая находится в федеральной собственности", — подчеркнул Ефимов.