«Новые прибавки»: кто получит повышенные выплаты осенью

У федеральных льготников есть возможность каждый год менять форму получения набора социальных услуг (НСУ), сообщает Life со ссылкой на ПФР. Они могут рассчитывать на помощь в натуральном виде или в денежном эквиваленте. При желании получить деньги взамен услуги нужно подать соответствующее заявление в клиентскую службу ПФР, в МФЦ, через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг.

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1 октября - предельный срок для подачи. В ПФР также напомнили о том, что в набор социальных услуг входят лекарства, путёвки, бесплатный проезд к месту лечения. Номинальная цена НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году достигает 1211,66 рубля в месяц. Размер льгот включен в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

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«Нужно обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все за и против, - указали в ПФР.

Осенью изменится размер пенсий у отдельных категорий россиян. Также на прибавку могут рассчитывать граждане, которые достигли возраста 80 лет. Размер повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6043,48 рубля.

«Эта сумма увеличивается также и на соответствующий коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке», - напомнили в ПФР.

На прибавку могут рассчитывать и пожилые граждане, у которых появились иждивенцы - 1/3 от фиксированной выплаты (6044,48 рубля).

Стоит отметить, что доплата к пенсии полагается на содержание любого иждивенца. Доплату граждане смогут получить за несовершеннолетнего ребёнка, студента очной формы обучения, инвалидов и пожилых родственников.

По заявлению пенсионеру полагается прибавка к пенсии при наработанном определённом стаже работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. В расчёт берутся 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также страховой стаж (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин).

Прибавка полагается и пенсионерам, прекратившим трудовые отношения или закрывшим ИП в мае 2021 года. Индексация произойдёт в сентябре 2021 года за июнь, июль, август. Выплата за сентябрь уже будет скорректированной, заявил заместитель председателя коллегии адвокатов "Корчаго и партнёры" Тимур Баязитов.

Пересчет с 1 ноября 2021 года ожидает членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Как отмечается, доплату пересчитывают ежеквартально.

«Размер их зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам и ещё нескольких факторов», - указала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.