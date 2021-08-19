«Бизнес процветает»: японский эксперт похвалил российскую экономику

Глава московского офиса Японской организации по развитию внешней торговли Тэцуя Умэцу заявил, что Россия преодолела третью волну коронавируса и бизнес в стране начал «процветать»: к примеру, доходы кафе и ресторанов превысили допандемийные показатели. Об этом он рассказал JB Press.

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Умэцу отметил, что в 2020 году ВВП России сократился на три процента, и это не столь глубокое падение, как во многих развитых странах. В первом квартале 2021-го показатели стали лучше, падение ВВП составило 0,7 процента, подчеркнул эксперт.

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Он обратил внимание, что на 2021-й и 2022 год Центробанк России, Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные организации прогнозируют рост российской экономики.

«Рост не слишком большой, но, кажется, что восстановление идет стабильно», - заявил Умэцу.

Даже в апреле 2020 года, когда обрабатывающая промышленность РФ находилась на самом низком уровне, она упала всего на 7,7 процента в годовом исчислении. Это, по словам эксперта, относительно небольшой спад. В ноябре 2020 года рост стал положительным.

Гораздо сильнее пострадала добывающая промышленность - из-за резкого сокращения спроса на авиационное и другие виды топлива, положительный рост начался только в мае 2021-го.

В сфере общественного питания доходы заведений с апреля по июнь 2020 года сократились примерно вдвое, но в 2021-м ресторанный бизнес начал оживать.

Владелец японского ресторана в Москве рассказал Умэцу, что в феврале клиентов стало столько же, сколько и до пандемии, а в апреле продажи превысили допандемийные показатели.

В то же время Умэцу отметил, что не все перспективы российской экономики столь радужны. Одна из основных проблем, по его мнению, это инфляция.

В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции на год с шести до 6,5 процента. Цены в стране растут с апреля 2020-го, правительству пришлось вмешаться, чтобы сдержать стоимость некоторых товаров.

«Российская экономика, похоже, избежала коронавирусной катастрофы, но есть опасения по поводу устойчивого экономического роста в будущем», - заключил Умэцу.