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Счетная палата раскрыла данные о предпенсионной бедности

Лера Букина
51 минуту назад

Новый отчет Счетной палаты, возглавляемой Алексеем Кудриным, показал, насколько ситуация с бедностью в стране критична. Об этом сообщает Pensnews.ru.

Счетная палата раскрыла данные о предпенсионной бедности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно исследованию СП, положение не только меняется в худшую сторону, но и становится перманентным. Издание указывает на уход структуры перераспределения доходов в сторону концентрации денег в одних руках. Речь идет в основном о федеральном бюджете и аффилированных с ним структурах, в частности, госбанках.

Портал сделал вывод о том, что без доплат государства сотни тысяч россиян становились бы бедными. Также он привел выдержку из доклада СП, где показал, как ситуацию видят власти страны.

«Пенсионный фонд России (ПФР) назначил в 2020 году около 1,2 млн пенсий, и большая часть из них – почти 781 тыс. – это страховые пенсии по старости. В прошлом году у подавляющего большинства вышедших на пенсию пожилых работников – речь идет о 87%, или примерно 679 тыс. человек, – страховая пенсия заместила 40% их зарплаты. Однако опять-таки у большинства из них (у 75%) зарплата перед выходом на пенсию была не более 20 тыс. руб. в месяц», - процитировало издание.

Автор сообщает, что большая часть этих граждан лишь формально не считается малоимущими. Он также указал на установленный прожиточный минимум для трудоспособного населения (12 тысяч рублей в месяц). По его мнению, благодаря этому узнать о точном числе бедных не представляется возможным из-за возможного снижения доли.

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2021 года составила 12,1%, следует из статистики Росстата. Согласно данным ведомства, во втором квартале года доходы ниже величины прожиточного минимума были у 17,7 млн человек. В первом квартале уровень бедности составлял 14,4% - ниже прожиточного минимума доходы были у 21,1 млн человек.

Личный счет,Алексей Кудрин,Пенсионный фонд РФ,Счетная палата,Росстат,
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