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Мошенники начали выманивать деньги у детей через ВКонтакте

Лера Букина
51 минуту назад

В популярной социальной сети «ВКонтакте» мошенники начали обманывать детей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Роскачество. Как выяснилось, сообщество GameBot вводило в заблуждение несовершеннолетних для их вовлечения в незаконные финансовые активности. Так, аферисты предлагали детям заработать цифровые алмазы, которые потом якобы можно обменять на реальные деньги. Однако нужно было сначала оплатить комиссию.

Мошенники начали выманивать деньги у детей через ВКонтакте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как выяснилось после ознакомления с пользовательским соглашением бота, любые взносы представляют собой добровольные пожертвования, а якобы гарантированные выплаты – вознаграждения, которые выплачиваются по усмотрению разработчика.

Роскачество обратилась по данному вопросу в Роскомнадзор и администрацию социальной сети. Как пояснили в ведомстве, социальная сеть после получения запроса оперативно заблокировала GameBot. Ожидается также проведение дополнительной проверки аналогичных сообществ.

Как стало известно, организаторы финансовых пирамид стали чаще продвигать свои проекты через соцсети, не используя сайта для того, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

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