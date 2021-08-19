Мошенники начали выманивать деньги у детей через ВКонтакте

В популярной социальной сети «ВКонтакте» мошенники начали обманывать детей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Роскачество. Как выяснилось, сообщество GameBot вводило в заблуждение несовершеннолетних для их вовлечения в незаконные финансовые активности. Так, аферисты предлагали детям заработать цифровые алмазы, которые потом якобы можно обменять на реальные деньги. Однако нужно было сначала оплатить комиссию.

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Как выяснилось после ознакомления с пользовательским соглашением бота, любые взносы представляют собой добровольные пожертвования, а якобы гарантированные выплаты – вознаграждения, которые выплачиваются по усмотрению разработчика.

Роскачество обратилась по данному вопросу в Роскомнадзор и администрацию социальной сети. Как пояснили в ведомстве, социальная сеть после получения запроса оперативно заблокировала GameBot. Ожидается также проведение дополнительной проверки аналогичных сообществ.