Владельцам квартир напомнили о способе сэкономить на коммуналке

Из-за отсутствия индивидуальных счетчиков в квартире могут увеличиться расходы на оплату услуг ЖКХ в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц, заявил РИА Недвижимость директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

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При отсутствии индивидуальных приборов учета оплата за жилищно-коммунальные ресурсы производится по нормативам, которые утверждены муниципальными или региональными властями, указал специалист.

По его словам, на размер платежа за потребление электроэнергии или воды при отсутствии в квартире счетчиков влияет количество прописанных в ней жильцов. Шепс указал и на возможное применение повышающего коэффициента, который равен 1,5. Соответственно, оплата за потребленные ресурсы без прибора учета может превышать обычную сумму в полтора раза, предупредил он.

«Переплата при отсутствии приборов учета довольно существенная. Если взять усредненную стоимость коммунальных услуг для областного центра и укрупненно принять ее равной 5 тысячам рублей, то без счетчиков плата составит 6,5 тысяч рублей», - заявил специалист.

Более выгодной является оплата по приборам учета, заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Так, есть возможность сэкономить 15-20%, указал он. Однако специалист подчеркнул, что ситуация может развиться иначе.

«Например, если лето было слишком жарким или зима слишком холодной, то потребление воды или электроэнергии превысит средние значения. Так было этим летом в Москве, когда из-за сильной жары все включали кондиционеры, а электросетевые компании зафиксировали пики потребления», - отметил Склянчук.

За первый квартал 2021 года задолженность жителей страны за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 1,33 трлн рублей.