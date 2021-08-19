Заявления о «Северном потоке-2» обрушили цены на газ

Стоимость газа в Европе начала падать на фоне заявлений «Газпрома» о возможном запуске «Северного потока-2» в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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После полудня 19 августа стоимость сентябрьского контракта на газ упала с 531 до 482 долларов за тысячу кубометров (на европейском хабе TTF).

Оператор проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG ранее заявила, что работы по укладке газопровода завершатся к концу августа.

Суммарная мощность двух ниток газопровода составит около 55 миллиардов кубометров газа в год.

19 августа в «Газпроме» заявили, что поставки по «Северному потоку-2» в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.

«Интерфакс» отмечает, что в среднем за период с начала года контракт «на день вперед» для газового хаба TTF стоит 315 долларов за тысячу кубометров. По версии агентства, снижение цен не скажется на контрактных ценах «Газпрома» мгновенно, но поддержит их в среднесрочной перспективе.