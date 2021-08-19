Как не разориться на школьных поборах: инструкция к новому учебному году

Российская Конституция гарантирует всем детям в стране право на бесплатное среднее школьное образование. При этом зачастую руководство школ находит предлоги, чтобы брать деньги с родителей учеников. Перед началом нового учебного года "Рамблер" разобрался, в каких случаях учебные заведения могут собирать «дань», а за что родители школьников платить не должны.

В каких случаях школы могут брать деньги?

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Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», за предоставление дополнительных образовательных услуг школы могут брать деньги с родителей учеников. При этом виды и формы дополнительных занятий каждая школа определяет самостоятельно в своем уставе. Таким образом, родители учеников, которых нужно подтянуть по какому-либо предмету, должны будут заплатить за репетиторство.

Родители также должны оплатить предусмотренную уставом школы форму для ребенка. В ряде регионов многодетные семьи могут получить компенсацию от государства за комплект формы.

Помимо этого, школы могут взимать плату за проведение специальных секций и кружков для детей. При этом школа обязана прописать правила подобных занятий в своем уставе, а их стоимость утверждает департамент образования. На предоставление подобных услуг должен заключаться договор, а родителям после оплаты должны выдавать чек.

Школы также могут создавать фонды поддержки, но деньги в них родители вносят на добровольной основе.

За что родители платить не обязаны?

Родители российских школьников не обязаны оплачивать преподавание дисциплин, входящих в общеобразовательный процесс. Школы не имеют права брать деньги даже за уроки, которые проводятся как дополнительные перед подготовкой к контрольным работам.

По закону школам также запрещено собирать деньги на охранные услуги. При этом любое образовательное учреждение обязано предоставлять своим ученикам безопасность.

Нельзя собирать деньги с родителей на ремонт учебных заведений и благоустройство прилегающих к ним территорий, все затраты ложатся на муниципалитеты и госорганы. Закупка оборудования и мебели для классов также не является обязанностью родителей, как и приобретение спортивного инвентаря для занятий физкультурой.

Учебники и методические пособия по общеобразовательным дисциплинам должны предоставляться школьникам бесплатно. Исключения составляют те случаи, когда ученику нужно купить учебник по дополнительному предмету, который не входит в общую программу.

Куда жаловаться на поборы?

Если руководство школы требует деньги, не имея на то законных оснований, родители учеников могут составить соответствующую жалобу. Ее можно подать в департамент образования, полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор или Минпросвещения. Эти структуры могут проверить, на каких основаниях школа требует денег. Согласно закону, за поборы в школах грозит уголовная ответственность.

Поборы в школах в связи с коронавирусом

Перед началом прошлого учебного года россияне жаловались на поборы в школах в связи с коронавирусом. Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом. После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что деньги на покупку средств защиты от коронавируса должны выделять региональные бюджеты и запретил школам собирать деньги на антисептики, санитайзеры и термометры.

Громкие случаи поборов в школах

В середине августа родители нескольких школ и лицеев Новосибирска пожаловались на навязывание школьной формы производства фирмы SAMM. Одна лишь рубашка для мальчиков стоит больше 3 тысяч рублей, а сарафан для девочки больше 4 тысяч, при этом отдельно купить нашивку, чтобы пришить ее на одежду другой фирмы, не разрешают. С такими ценами согласились не все родители: через Интернет они стали жаловаться на принуждение к таким расходам. Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в ТАСС, министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что заставлять родителей покупать одежду для школьников в конкретной фирме нельзя.

В марте прошлого года в Челябинской области разгорелся скандал вокруг одной из школ Еткульского района. С родителей учащихся требовали деньги за то, чтобы привезти в село учителя английского языка, так как своего педагога там не было. После огласки истории в СМИ Следственный комитет начал проверку.

В конце 2020 года в Казани одноклассники покалечили ребенка, мать которого пожаловалась в прокуратуру на поборы в школе. По данным Readovka, инцидент произошел в многопрофильном лицее 187. Якобы первоклассник вернулся домой и рассказал, что его побили. К вечеру у ребенка заболел живот и его доставили в больницу, где врачи выяснили, что ему отбили почки. По данным издания, первоклассника травили с начала учебного года, когда его мать пожаловалась на поборы — перед линейкой якобы с родителей собирали по 10 тысяч рублей. Женщина, которая из-за пандемии лишилась работы, написала жалобу в прокуратуру. В школе конфликт, связанный со сбором денег, проигнорировали, а в полиции ей лишь посоветовали сменить учебное учреждение.