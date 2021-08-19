Как не разориться на школьных поборах: инструкция к новому учебному году

Российская Конституция гарантирует всем детям в стране право на бесплатное среднее школьное образование. При этом зачастую руководство школ находит предлоги, чтобы брать деньги с родителей учеников. Перед началом нового учебного года "Рамблер" разобрался, в каких случаях учебные заведения могут собирать «дань», а за что родители школьников платить не должны.
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», за предоставление дополнительных образовательных услуг школы могут брать деньги с родителей учеников. При этом виды и формы дополнительных занятий каждая школа определяет самостоятельно в своем уставе. Таким образом, родители учеников, которых нужно подтянуть по какому-либо предмету, должны будут заплатить за репетиторство.
Родители также должны оплатить предусмотренную уставом школы форму для ребенка. В ряде регионов многодетные семьи могут получить компенсацию от государства за комплект формы.
Помимо этого, школы могут взимать плату за проведение специальных секций и кружков для детей. При этом школа обязана прописать правила подобных занятий в своем уставе, а их стоимость утверждает департамент образования. На предоставление подобных услуг должен заключаться договор, а родителям после оплаты должны выдавать чек.
Школы также могут создавать фонды поддержки, но деньги в них родители вносят на добровольной основе.
Родители российских школьников не обязаны оплачивать преподавание дисциплин, входящих в общеобразовательный процесс. Школы не имеют права брать деньги даже за уроки, которые проводятся как дополнительные перед подготовкой к контрольным работам.
По закону школам также запрещено собирать деньги на охранные услуги. При этом любое образовательное учреждение обязано предоставлять своим ученикам безопасность.
Нельзя собирать деньги с родителей на ремонт учебных заведений и благоустройство прилегающих к ним территорий, все затраты ложатся на муниципалитеты и госорганы. Закупка оборудования и мебели для классов также не является обязанностью родителей, как и приобретение спортивного инвентаря для занятий физкультурой.
Учебники и методические пособия по общеобразовательным дисциплинам должны предоставляться школьникам бесплатно. Исключения составляют те случаи, когда ученику нужно купить учебник по дополнительному предмету, который не входит в общую программу.
Если руководство школы требует деньги, не имея на то законных оснований, родители учеников могут составить соответствующую жалобу. Ее можно подать в департамент образования, полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор или Минпросвещения. Эти структуры могут проверить, на каких основаниях школа требует денег. Согласно закону, за поборы в школах грозит уголовная ответственность.
Перед началом прошлого учебного года россияне жаловались на поборы в школах в связи с коронавирусом. Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом. После этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что деньги на покупку средств защиты от коронавируса должны выделять региональные бюджеты и запретил школам собирать деньги на антисептики, санитайзеры и термометры.
В середине августа родители нескольких школ и лицеев Новосибирска пожаловались на навязывание школьной формы производства фирмы SAMM. Одна лишь рубашка для мальчиков стоит больше 3 тысяч рублей, а сарафан для девочки больше 4 тысяч, при этом отдельно купить нашивку, чтобы пришить ее на одежду другой фирмы, не разрешают. С такими ценами согласились не все родители: через Интернет они стали жаловаться на принуждение к таким расходам. Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в ТАСС, министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что заставлять родителей покупать одежду для школьников в конкретной фирме нельзя.
В марте прошлого года в Челябинской области разгорелся скандал вокруг одной из школ Еткульского района. С родителей учащихся требовали деньги за то, чтобы привезти в село учителя английского языка, так как своего педагога там не было. После огласки истории в СМИ Следственный комитет начал проверку.
В конце 2020 года в Казани одноклассники покалечили ребенка, мать которого пожаловалась в прокуратуру на поборы в школе. По данным Readovka, инцидент произошел в многопрофильном лицее 187. Якобы первоклассник вернулся домой и рассказал, что его побили. К вечеру у ребенка заболел живот и его доставили в больницу, где врачи выяснили, что ему отбили почки. По данным издания, первоклассника травили с начала учебного года, когда его мать пожаловалась на поборы — перед линейкой якобы с родителей собирали по 10 тысяч рублей. Женщина, которая из-за пандемии лишилась работы, написала жалобу в прокуратуру. В школе конфликт, связанный со сбором денег, проигнорировали, а в полиции ей лишь посоветовали сменить учебное учреждение.
В феврале прошлого года мама первоклассника школы 21 города Липецка обвинила учительницу в травле сына за то, что она не сдала деньги на кулер. По словам женщины, классный руководитель запретила ее сыну пить воду из кулера, мотивировав это тем, что его родители не сдавали на него деньги. «Денежные средства нами были сданы, хотя мы и были против. Чтобы не накалять ситуацию в классе. ( ) Через некоторое время [нам] вернули эту тысячу рублей, пояснив, что это является жестом благотворительности в связи с нашим бедственным положением», — рассказала мать, добавив, что в тот момент в семье действительно была сложная финансовая ситуация.