Россиян начнут кредитовать через банкоматы по биометрии

Банки ДОМ.РФ и "Зенит" планируют в перспективе предоставлять кредиты по биометрии через банкоматы, рассказали их представители "РГ".

"Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок - II квартал 2022 года", - уточнил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков. "Зенит", как сообщили его представители, также рассматривает такую возможность.

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По прогнозам Шитикова, в следующем году ряд банков запустит пилотные проекты в этом направлении.

"Технически работа с банкоматом ничем не отличается от работы с любым другим устройством - та же защита данных, те же дистанционные каналы, основная сложность, с которой столкнутся кредитные организации, - переоборудование банкоматов под снятие биометрических образцов", - отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Еще одна очевидная техническая сложность - обеспечение низкого уровня шума для записи голоса и высокого уровня освещенности для фото, указал эксперт.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея отметил, что популярность кредитов по биометрии будет зависеть от результатов эксперимента. "Если он приведет к реальному притоку клиентов, другие банки могут принять эту практику, - считает аналитик. - Но крупнейшие банки уже активно используют биометрию в разных продуктах, поэтому, скорее всего, они могут быстро адаптировать инновацию".

Впрочем, по словам Кривошеи, пока клиенты все же предпочитают более традиционные каналы - визит в отделение или подача заявки на кредит через мобильное приложение.

"Каких-то оснований полагать, что биометрия вытеснит эти каналы получения кредитов, нет, но с учетом растущих инициатив по созданию единого цифрового профиля и усилению цифровизации во всех областях в целом инициатива может иметь успех в ближайшее время", - уверен Кривошея.

Кредитование через биометрию может столкнуться с очевидной проблемой - нежеланием людей ее сдавать

Далеко не все люди готовы делиться персональными данными, добавил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "У любого клиента неминуемо возникнут важные вопросы, как именно будет использоваться банками его биометрия, - указал зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. - Клиенту еще придется сдавать биометрию, а это лишние хлопоты. Если же банки упростят проект и позволят использовать биометрию как единственный инструмент идентификации, то это может пагубно повлиять на процедуру выдачи кредита в части безопасности".