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Больше половины россиян заявили, что подрабатывают из-за нехватки денег

ТАССиещё 1
1 час назад

Порядка 53% опрошенных россиян сообщили, что подрабатывают из-за нехватки основного дохода. Порядка 23% подрабатывают для того, чтобы занять свободное время, а для 10% подработка - единственный источник дохода, следует из результатов совместного исследования Авито.Работа и GigAnt.

Больше половины россиян заявили, что подрабатывают
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным опроса, 53% россиян подрабатывают из-за нехватки основного дохода, причем из них 22% подрабатывают из-за нехватки средств на крупные траты (покупка техники, оплата образования и путешествий), 16% - из-за нехватки денег на продукты и основные потребности, 15% - из-за нехватки дохода на выплаты кредита и ипотеки.

Порядка 23% опрошенных подрабатывают для того, чтобы занять себя летом в свободное время, 13% - для накоплений, для 10% подработка - единственный источник дохода.

Большинство опрошенных (74%) отметили, что подрабатывают в любое время года, 17% - только летом, по 2% - только весной, осенью или зимой, а 3% - круглый год и даже в праздники.

Опрос проводился с 10 по 15 августа, в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

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