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Юрист раскрыла способы вернуть товар в магазин без чека

Вечерняя Москваиещё 2
52 минуты назад

Законодательство предусматривает возможность вернуть или обменять товар без чека. Об этом заявила заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская.

Юрист назвала способы возврата товара в магазин без чека
Фото: unsplashunsplash

— Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено, — рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, все магазины ведут учет продаж, поэтому можно запросить поиск информации о покупке для подтверждения правдивости ее совершения. С нежеланием сотрудников оказать помощь можно бороться просьбой позвать старшего менеджера, добавила Петропольская.

Также в качестве доказательств покупки можно воспользоваться гарантийным талоном или паспортом оборудования. Покупатель вправе запросить записи с камер видеонаблюдения и привести свидетелей, которые могут письменно оформить свои показания.

При этом возврат возможен в течение 14 дней, а товар должен иметь первоначальный вид, приводит слова Петропольской «Прайм».

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