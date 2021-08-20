Аналитики назвали зиму самым затратным временем года

Зимний период требует от россиян самых больших затрат. Об этом свидетельствуют данные оператора СБИС.

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Отмечается, что именно зимой жители РФ тратят больше всего денег из-за большого количества чередующихся праздников.

Кроме того, в холодное время года цены на продукты также растут. Средний чек в обычном универсаме возрастает до 700 рублей.

Цены на товары для садоводства также не остаются неизменными в зимнее время года. На товары для сада жители России тратят в среднем 1,5 тысячи рублей. Летом цена в аналогичном чеке составила бы 1,2 тысячи рублей.

Самыми благоприятными для кошелька считаются весна и лето. В 2021 году за эти сезоны россияне тратили примерно по 500 рублей за один поход в магазин. Осенью, как правило, чек увеличивается на 100 рублей, передает РИА Новости.

При этом за первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли аналитики банка «Хоум кредит».