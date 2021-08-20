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Экономист: «мёртвая рука» доллара разорит массу людей

Лера Букина
3 минуты назад

Многие граждане во всем мире занимаются формированием своего состояния с помощью вложений в долларовые активы. Известный российский экономист Валентин Катасонов рассказал, что ждет таких вкладчиков, сообщает сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Экономист предупредил о «мертвой руке» доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что такие люди могут вскоре очень сильно разочароваться в американской валюте, поскольку ее гибель близка. По словам Катасонова, «мёртвая рука» доллара может лишить держателей средств к существованию в ближайшее время.

Если возникнет новый мировой экономический кризис из-за стремительной инфляции в США и возможного обвала фондового рынка, курс «американца» может даже подняться на какое-то время, поскольку вкладчики будут искать спасение именно в ней. Однако со временем, как пояснил экономист, валюта будет дешеветь, а затем и вовсе рухнет. Это будет ее финальной точкой, поскольку подняться она больше сможет из-за отсутствия веры в могущество США. Ситуация приведет к тому, что миллионы частных держателей доллара обанкротятся, предупреждает Катасонов.

Как недавно заявил известный российский философ Андрей Фурсов, будущее доллара весьма неоднозначно.Крупнейшие финансовые игроки уверены, что в ближайшем будущем показатели «американца» сильно напугают инвесторов, указал он. По словам эксперта, средняя 50-дневная линия индекса доллара может пересечься с 200-дневной скользящей сверху вниз. Такая ситуация называется «крестом смерти».

Личный счет,Валентин Катасонов,Андрей Фурсов,РИА "Дейта",
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