Экономист предупредил о «мертвой руке» доллара

Многие граждане во всем мире занимаются формированием своего состояния с помощью вложений в долларовые активы. Известный российский экономист Валентин Катасонов рассказал, что ждет таких вкладчиков, сообщает сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

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Он отметил, что такие люди могут вскоре очень сильно разочароваться в американской валюте, поскольку ее гибель близка. По словам Катасонова, «мёртвая рука» доллара может лишить держателей средств к существованию в ближайшее время.

Если возникнет новый мировой экономический кризис из-за стремительной инфляции в США и возможного обвала фондового рынка, курс «американца» может даже подняться на какое-то время, поскольку вкладчики будут искать спасение именно в ней. Однако со временем, как пояснил экономист, валюта будет дешеветь, а затем и вовсе рухнет. Это будет ее финальной точкой, поскольку подняться она больше сможет из-за отсутствия веры в могущество США. Ситуация приведет к тому, что миллионы частных держателей доллара обанкротятся, предупреждает Катасонов.