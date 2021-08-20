В России рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника за год не превысил уровня инфляции.

Набор первоклассника для мальчиков вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей. Для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.

В набор для первоклассника входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты были произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, пишет РИА Новости.