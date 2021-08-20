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Росстат назвал сумму набора вещей для первоклассника

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад

В России рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника за год не превысил уровня инфляции.

Набор первоклассника для мальчиков вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей. Для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате.

В набор для первоклассника входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты были произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, пишет РИА Новости.

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Ранее Роспотребнадзор рассказал, сколько должен весить портфель школьника. Учащиеся начальной школы не должны носить за спиной вес превышающий 1,5 килограмма. В ведомстве отметили, что с ростом числа обучающих программ появилось множество дополнительных материалов. Книги стали тяжелее, количество страниц в них увеличилось.

Личный счет,Видео,Роспотребнадзор,Росстат,РИА Новости,
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