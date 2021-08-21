Роковой сентябрь: экономист предостерег россиян

Банк Россия в минувшем июле очень резко повысил ключевую ставку – на один процентный пункт. Известный российский экономист Михаил Делягин рассказал, что на этом фоне ожидает многих россиян уже в сентябре, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Этот месяц может выдаться роковым для россиян, которые оформили льготную ипотеку летом этого года, предупреждает он. Менять свою кредитно-денежную политику ЦБ стал еще весной. Ставку рефинансирования начали постепенно повышать, хотя еще год назад ее постоянно снижали, напомнил экономист.

По словам Делягина, из-за этого жилье в кредит обходится россиянам с каждым месяцем все дороже и дороже. В результате в сентябре спрос на ипотеку может упасть до самого низкого уровня. Ситуация может привести к тому, что экономика столкнется с проблемами, так как охлаждение в секторе недвижимости может отразиться на многих других секторах.

Так, ожидается общий спад деловой активности, который заставит продавцов квартир снижать ценник, считает Делягин. Те же, кто взял жильё под высокий процент и по пиковой цене в конце лета, захотят его продать, чтобы купить более выгодный вариант на рынке, полагает специалист.