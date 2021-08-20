В России резко выросли цены на гробы

Цены на похоронную атрибутику повысились на 30-60%, сообщил в интервью «Коммерсанту» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Такие показатели наблюдаются впервые за десять лет, указал он.

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Как отмечает издание, за последний месяц гробы стали дороже на 30%, деревянные кресты — на 20%, а металлические оградки — в 2,5 раза. Эксперты сходятся во мнении, что это обусловлено ростом цен на древесину и металл.

Потребители будут стремиться покупать более бюджетные товары, в частности гробы из картонных материалов и ЛДСП, считает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин.

По его мнению, рост цен на гробы не имеет отношения к монополизации рынка. Он отметил, что в каждом регионе работает большое число локальных игроков, которые производят не более 100 гробов в месяц.