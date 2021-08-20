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Россиянам разрешат брать кредиты в банкоматах

Лера Букина
3 часа назад

Два банка, которые входят в топ-40 по активам, собираются позволить клиентам оформлять кредиты через банкоматы по биометрическим данным. Об этом «Российской газете» сообщили представители кредитных организаций. Речь идет о таких кредитных организациях, как ДОМ.РФ и «Зенит».

Россиянам разрешат брать кредиты в банкоматах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Именно первый опыт банков задаст темп на кредитование по биометрии. Основная задача - повысить безопасность.

«Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок - II квартал 2022 года», - заявил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

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Для того чтобы воплотить в жизнь эту технологию, нужно решить некоторые технические вопросы, в частности, усилить освещение для фото и понизить уровень шума возле банкомата для записи голоса. Также эксперты указывают и на отсутствие желания некоторых людей предоставлять свои биометрические данные кредитным организациям.

Правительство одобрило внесенный в Госдуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) информировать заемщика об уровне его долговой нагрузки при оформлении потребкредита или займа от 10 тысяч рублей.

Личный счет,Госдума,
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