Россияне будут брать кредиты в банкоматах

Два банка, которые входят в топ-40 по активам, собираются позволить клиентам оформлять кредиты через банкоматы по биометрическим данным. Об этом «Российской газете» сообщили представители кредитных организаций. Речь идет о таких кредитных организациях, как ДОМ.РФ и «Зенит».

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Именно первый опыт банков задаст темп на кредитование по биометрии. Основная задача - повысить безопасность.

«Мы продолжаем прорабатывать возможность реализации данного функционала. Ориентировочный срок - II квартал 2022 года», - заявил директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков.

Для того чтобы воплотить в жизнь эту технологию, нужно решить некоторые технические вопросы, в частности, усилить освещение для фото и понизить уровень шума возле банкомата для записи голоса. Также эксперты указывают и на отсутствие желания некоторых людей предоставлять свои биометрические данные кредитным организациям.