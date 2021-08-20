Цены на туры в Доминикану упали до уровня Турции и Египта, а спрос среди россиян вырос на 225%. Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, дело не только в низкой стоимости – путешественников привлекают и простые условия въезда.

Как пишет газета «Известия», Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные перевозки, а потому обе сейчас оказались в выигрышном положении на фоне повышенного турпотока.

«Ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», – подчеркнул Горин.

Регулярное авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой открылось 9 августа и сейчас рейсы летают со 100%-ной загрузкой. Также выросла и глубина продаж. Как отмечают туристические агентства, сейчас уже есть покупатели новогодних туров.

Сейчас стоимость тура на двоих в Доминикану – от 120-140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с уровнем Египта и Турции, хотя обычно туры в республику стоят на 50% дороже.