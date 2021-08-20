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Цены на туры в Доминикану упали до уровня Турции и Египта

Елена Прошина
21 минуту назад

Цены на туры в Доминикану упали до уровня Турции и Египта, а спрос среди россиян вырос на 225%. Как объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, дело не только в низкой стоимости – путешественников привлекают и простые условия въезда.

Как пишет газета «Известия», Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные перевозки, а потому обе сейчас оказались в выигрышном положении на фоне повышенного турпотока.

«Ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», – подчеркнул Горин.

Регулярное авиасообщения между Россией и Доминиканской Республикой открылось 9 августа и сейчас рейсы летают со 100%-ной загрузкой. Также выросла и глубина продаж. Как отмечают туристические агентства, сейчас уже есть покупатели новогодних туров.

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Сейчас стоимость тура на двоих в Доминикану – от 120-140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с уровнем Египта и Турции, хотя обычно туры в республику стоят на 50% дороже.

Горин отметил, что стоимость отдыха в Доминикане осталась на уровне 2019 года. Это произошло благодаря полномасштабному возобновлению чартерных авиаперевозок. В будущем республика начнет принимать около 20 рейсов в неделю из России.

Личный счет,Видео,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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