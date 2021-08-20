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Какой стаж необходим для досрочной пенсии

Лера Букина
32 минуты назад

Россияне с большим страховым стажем могут рассчитывать на досрочную пенсию, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Московской области.

Какой стаж необходим для досрочной пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)», - сказано в сообщении.

Как отметили в ПФР, в страховой стаж входят периоды работы и (или) другой деятельности, которые выполнялись на территории РФ, период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

Не включены в стаж, который дает право на досрочную пенсию, нестраховые периоды. Речь идет об уходе за детьми до полутора лет, уходе за нетрудоспособными гражданами, службе в армии по призыву и других периодах.

Узнать об имеющемся стаже есть возможность в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. В клиентских службах ПФР или в МФЦ можно получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где имеются данные о стаже.

Специалисты Пенсионного фонда недавно рассказали, кто может рассчитывать на доплату в размере 10 тысяч рублей в августе. Так, денежные средства направят гражданам пенсионного возраста. Размер их накопительной пенсии должен составлять 5% и менее от суммы размера страховой пенсии по старости. Учитывается и фиксированная выплата, и размер накопительной пенсии, которые рассчитаны по состоянию на день назначения накопительной пенсии.

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