Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В каких случаях могут потребовать вернуть пенсию

Лера Букина
1 час назад

Если гражданин своевременно не проинформировал о наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение размера выплат или их прекращение, ПФР должен потребовать вернуть деньги в добровольном или принудительном порядке, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Томской области.

В каких случаях могут потребовать вернуть пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законодательством предусмотрена ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах для установления и выплаты пенсии. Если сведения недостоверны или представлены несвоевременно и потому повлекли за собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают ПФР причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В частности, на компенсационные выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми могут рассчитывать только неработающие россияне. При трудоустройстве или получении пособия по безработице он будет должен вовремя осведомить об этом ПФР. Если он этого не сделает, переплату нужно будет вернуть. Исковое заявление в суд может быть направлено, если средства не поступят на счет в течение 30 дней.

Вернуть переплату необходимо при утрате права на пенсию по потере кормильца. Она полагается только студентам очного отделения до 23 лет. Если обучение было прекращено или произошел перевод на заочное отделение, и гражданин не осведомил об этом ПФР, он понесет наказание. Ситуация касается и родителей-пенсионеров, получавших надбавку к страховой пенсии за учащихся детей до 23 лет.

Россияне с большим страховым стажем могут рассчитывать на досрочную пенсию, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Московской области. Как выяснилось, гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховую пенсию по старости назначают на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители