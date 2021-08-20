В каких случаях могут потребовать вернуть пенсию

Если гражданин своевременно не проинформировал о наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение размера выплат или их прекращение, ПФР должен потребовать вернуть деньги в добровольном или принудительном порядке, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Томской области.

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«Законодательством предусмотрена ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах для установления и выплаты пенсии. Если сведения недостоверны или представлены несвоевременно и потому повлекли за собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают ПФР причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В частности, на компенсационные выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми могут рассчитывать только неработающие россияне. При трудоустройстве или получении пособия по безработице он будет должен вовремя осведомить об этом ПФР. Если он этого не сделает, переплату нужно будет вернуть. Исковое заявление в суд может быть направлено, если средства не поступят на счет в течение 30 дней.

Вернуть переплату необходимо при утрате права на пенсию по потере кормильца. Она полагается только студентам очного отделения до 23 лет. Если обучение было прекращено или произошел перевод на заочное отделение, и гражданин не осведомил об этом ПФР, он понесет наказание. Ситуация касается и родителей-пенсионеров, получавших надбавку к страховой пенсии за учащихся детей до 23 лет.