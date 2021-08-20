Мошенники внесли в схему с "резервным счетом" новый элемент

В свою старую схему обмана с резервным счетом, на который требуется перевод денег ради их «спасения», мошенники добавили элемент запугивания жертв уголовным преследованием при желании людей обратиться в банк для уточнения информации, заявила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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Так, по ее словам, аферист звонит потенциальной жертве и сообщает, что мошенники хотят заполучить его деньги, поэтому все средства якобы нужно перевести на «временный счет». После этого он пытается уточнить адрес электронной почты, на который позднее направляются фейковые письма из банка, ЦБ и копии удостоверений сотрудников регулятора.

Номеров телефонов в этих письмах найти нельзя. Там указаны лишь реквизиты «резервного» счета, подчеркнула специалист. Злоумышленники могут подделывать как письма из Банка России и удостоверения сотрудников регулятора, так и прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда и других органов власти.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание, — это угрозы наступления уголовной ответственности «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — подчеркнула Лазарева.