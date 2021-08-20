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Возврат вещи без чека: что нужно знать покупателям

Лера Букина
1 час назад

Зачастую люди избавляются от чеков после покупки товара, однако вскоре может прийти осознание, что вещь не подошла. По закону у человека есть возможность оформить возврат или обмен товара без чека, сообщила агентству «Прайм» заместитель генерального директора юридической компании Urvista Светлана Петропольская. Речь идет о статье 493 Гражданского кодекса и законе о защите прав потребителей.

Возврат вещи без чека: что нужно знать покупателям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так, если покупка была оплачена безналичным расчетом, то доказательством будет уведомление об оплате: обычно банки предоставляют электронные чеки, в которых прописано, где, когда и что было приобретено», — отметила эксперт.

Петропольская также указала и на ведение учета продаж во всех магазинах – можно запросить поиск информации по определенной покупке для подтверждения правдивости ее совершения. При отказе персонала магазина в помощи следует вызвать на место старшего сотрудника.

«Чем дальше пойдете – тем больше вероятность получения обратной связи», — указала юрист.

Также к товару может прикладываться гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по эксплуатации. Их также нужно предъявить при возврате товара, рекомендует Петропольская.

Если и в такой ситуации отказывают покупателю, ему следует запросить записи с камер видеонаблюдения и привести свидетелей. Можно попросить тех людей, которые были рядом в момент совершения покупки, письменно оформить показания.

Для возврата товара сама вещь должны иметь первоначальный вид, заключила юрист.

Как недавно заявила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина, покупка чужих чеков из магазинов приравнивается к мошенничеству.

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